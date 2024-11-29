美民主黨5國會議員遭報假案滋擾　寓所被謊稱有炸彈

繼美國共和黨籍候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的過渡團隊表示，新內閣有多名獲提名人選遭恐嚇後，據社交媒體和美國媒體11月28日報道，至少5名代表康涅狄格州（Connecticut）的民主黨議員遭報假案滋擾，住所被謊報有炸彈，當局到場但未發現爆炸裝置。



圖為2024年11月19日，美國候任總統特朗普（Donald Trump）在德州布朗斯維爾觀看SpaceX的星艦火箭發射。（Reuters）

路透社報道，已知成為目標的分別有聯邦眾議員海姆斯（Jim Himes） 、Jahana Hayes、John Larson及考特尼（Joe Courtney）。其中，海姆斯發聲明強調，這個國家不容政治暴力，所有人都希望能以和平、文明方式，度過這個感恩節假期。

Jahana Hayes則表示，28日接獲警方通知，指他們收到一封電郵，指她家中郵箱被放置一枚管狀炸彈，但經調查沒有發現爆炸物，當局調查仍在進行中。

康州地方媒體報道，民主黨參議員墨菲（Chris Murphy）也是攻擊目標，但暫未獲對方回應。