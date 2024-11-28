特朗普團隊：多名新內閣提名人選遭滋擾 包括炸彈恐嚇及報假案
撰文：蕭通
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美國總統當選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）的過渡團隊發言人萊維特（Karoline Leavitt）於11月27日表示，多位獲特朗普提名的新內閣人選，近日遭到暴力攻擊，包括炸彈恐嚇及報假案滋擾。據指出，獲提名出任駐聯合國大使的眾議員斯蒂芬尼克（Elise Stefanik）、已退出司法部長提名的前眾議員蓋茨（Matt Gaetz），均曾遭炸彈恐嚇。
萊維特在聲明中表示，這些事件是在26日晚上和27日早上發生，執法部門和當局已迅速採取行動，確保目標人員的安全。她未透露遇事的目標姓名，也未提供更多細節。路透社稱，聯邦調查局（FBI）和司法部發言人暫無回應。
霍士新聞：約10多人成為攻擊目標
美國霍士新聞（Fox News）報道，新內閣約10多名已成為攻擊目標，且已有數人需執法人員到場處置事件。
美國Punchbowl News報道，已退出司法部長提名的前眾議員蓋茨（Matt Gaetz），其位於佛州的寓所27日遭炸彈恐嚇，一支拆彈小組到場應對。報道指出，蓋茨當時並不在家，但有其他家人，暫未知到底是否有爆炸物。
英國《電訊報》(The Telegraph）稱，斯蒂芬尼克透過辦公室發聲明，稱自己遭炸彈威脅，但事發時她不在寓所，正與丈夫和3歲兒子駕車回老家過感恩節。
針對公職人員的報假案滋擾，近年持續增加。今年初，曾競逐共和黨總統提名的南卡前州長黑利（Nikki Haley），曾3天內兩次遭報假案惡作劇，謊稱她老家寓所發生案件。其中一次警員登門時，甚至拔槍喝令其年邁雙親高舉雙手，黑利斥肇事者令其家人陷入險境。
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