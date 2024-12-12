ChatGPT爆故障用戶無法使用　網民猜測與iOS 18.2整合有關

美國人工智能研究實驗室「OpenAI」的聊天機械人ChatGPT全球大死機，用戶無法連接。



ChatGPT的用戶星期四（12月12日）上午約7時30分，通過各種裝置皆無法連上網，並且出現連接錯誤訊息，不少人紛紛在X平台哀嚎，「 ChatGPT死機 了，我事情都不會做了，要被開除了。 」

《南洋商報》引述美國媒體的報道說，據稱此次中斷影響全球數百萬用戶。

今天凌晨1時多，Facebook（臉書）出現無法發文、動態載入失敗等情況，此外，Meta旗下包括Messenger、Instagram、Threads、WhatsApp也出現問題，用戶叫苦連天，直到凌晨5時後陸才續恢復正常。

約在六個小時後，ChatGPT也發生全球大死機，至截稿前，查詢其網站仍無法使用，頁面僅顯示「ChatGPT目前無法使用。我們已識別該問題並正在努力推出修復程序。」

用戶紛紛發文說：「 完了死機了，連登入都沒辦法 」、「 看來AI已經發展到找到自我關機鍵了 」。

對此，OpenAI公司回應，證實已發現狀況並調查中，目前ChatGPT、Sora和API仍然處於關閉狀態，會盡快修復，也對受到影響的用戶表達歉意。

據悉，目前尚不知發生故障的原因。

有網友推測，恐與蘋果11日推出的iOS 18.2與ChatGPT整合有關。蘋果11日推出iOS 18.2、iPadOS 18.2 和macOS Sequoia 15.2，同時還推出全新「蘋果智慧」功能，包括將書寫工具和Siri與ChatGPT整合，讓用戶的使用體驗再升級。

本文獲《聯合早報》授權轉載

