「白色戀人」製造商回收逾2萬份朱古力　疑包裝不良或致發霉

日本知名朱古力零食「白色戀人」製造商石屋製菓（Ishiya Seika）12月12日發表聲明，表示旗下Maruyama Kuchen朱古力點心部份產品包裝不良，有導致發霉風險，決定自主回收超過2萬份商品。



日媒《ねとらぼ》報道，依據消費者召回資訊網站，在11月1日至12月11日期間，符合回收條件的商品在北海道、東京都、大阪府等地售出超過2萬份。

目前尚未傳出消費者健康受損的報告。該公司表示將繼續改進包裝管理、進一步提供品質控制，並就可能造成的任何不便，向客戶和合作夥伴道歉。

石屋製菓官網公布的涉事商品如下：

1. Maruyama Kuchen（朱古力）1個入（マルヤマクーヘン（ショコラ）１個入）賞味期限2025.01.12-2025.03.05

2. Maruyama Kuchen（朱古力）4個入（マルヤマクーヘン（ショコラ）４個入）賞味期限2025.01.13-2025.03.03

3. Maruyama Kuchen（朱古力）8個入（マルヤマクーヘン（ショコラ）８個入）賞味期限2025.01.18-2025.03.05

4. 冬季限定綜合禮盒（ザ・コレクション ウィンターアソート ）賞味期限25.01.13/A-25.03.05/A