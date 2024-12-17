王毅稱面對世界動盪衝突　中方將堅定做和平力量

中共中央政治局委員、外交部長王毅17日在2024年國際形勢與中國外交研討會上表示，當今國際形勢嚴峻，脫鈎斷鏈越演越烈，不穩定因素顯著上升，中方將繼續高舉「和平發展、合作共贏」的旗幟，他特別提及中美關係，強調應互相成就。



王毅在會上表示，中國成功走出了一條符合本國國情的現代化道路，不僅以自身成功為發展中國家走好現代化之路堅定信心，且願同國際社會一道，推進和平發展、互利合作、共同繁榮的世界各國現代化。

王毅稱，中美合作就可以辦成許多大事好事，同時中方堅定維護自身主權，安全發展利益，堅決反對美方對中國，實施的非法無理打壓，尤其對美方在台灣等問題上，粗暴干涉中國內政的行徑，必須作出堅定有力的回應。

2024年11月16日，中國國家主席習近平在秘魯首都利馬出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議期間，與美國總統拜登（Joe Biden）舉行會面時握手。圖為中美雙方國旗。（X@SpokespersonCHN）

王毅又指，過去一年中美關系保持總體穩定，雙方舉行了兩輪戰略溝通和5次金融經濟工作組會議，在禁毒執法、氣候變化等領域，推進務實合作，充分證明只要兩國合作就可以辦成許多大事和好事 。

他重申，願與美方保持對話，管控分歧、增信釋疑、拓展合作，共同探尋兩個大國在世界上正確相處之道。