王毅晤阿拉伯各國駐華使節 稱中東不能淪為大國博弈角鬥場
撰文：蕭通
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中共中央政治局委員、外交部長王毅12月19日在北京集體會見阿拉伯各國駐華使節，稱中國和阿拉伯國家是志同道合、攜手發展的好朋友、好夥伴，中方始終把雙方關係置於中國對外關係的重要位置。中方將繼續支持阿拉伯國家加強戰略自主、實現團結自強，也將繼續為中東和平穩定做出努力。
王毅指出，中東不能繼續淪為大國博弈的角鬥場、地緣衝突的犧牲品。國際社會應當尊重地區國家的合理關切、自主選擇和歷史文化傳統，支持地區國家和睦相處，實現長治久安。
他重申，加沙應盡快全面停火、永久撤軍，在「兩國方案」基礎上推動巴勒斯坦問題得到全面公正持久解決。黎巴嫩的主權、安全和領土完整必須得到維護。敘利亞各派別應從國家和人民長遠利益出發，開啟開放包容的政治解決進程，尤其防止恐怖主義趁亂回潮。
阿拉伯國家駐華使節表示，中國是阿拉伯國家可信賴的夥伴和朋友，高度評價中方給予的長期支持幫助。首屆阿中峰會將雙方關係提升到新水平，期待同中方共同籌備好第二屆峰會。當前中東局勢突變，地區人民遭受苦難，期待中方為緩和局勢發揮更大作用。
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