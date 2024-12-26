南亞海嘯20週年｜避免當年印尼數據漏洞重演　多國完善預警系統

2004年造成逾22.5萬人死亡的南亞大海嘯今日踏入20周年，這一災難不僅是21 世紀最致命的自然災害，也是有記錄以來上最致命的自然災害之一。在災難發生後，多國政府以美國在太平洋的6個探測浮標網絡為基礎，建立了一個海嘯資訊及預警系統，以防悲劇重演。



20年前，印尼約有17萬人死亡，重災區亞齊省的大部分地區遭摧毀；斯里蘭卡有3.5萬多人罹難，許多人下落不明；泰國則有5000多人死亡和3000人失蹤。那次海嘯造成大規模破壞的原因之一，是早期預警系統的能力有限。例如，受災最嚴重的國家之一印尼，事前被評為「海嘯風險較低」的國家，但真正的原因是沒有收集該區海面水位的數據，讓專家無法評估而已。

在過去20年間，各界為解決這個問題做了許多工作。目前，該地區預警系統眾多，預警能力顯著提升。根據世界氣象組織 (WMO) 的報告，只需一天通知，這些系統就可以將損失減少 30%。

過去20年，全球的海嘯預警系統有了不少的提升，圖為12月23日印尼氣象、氣候和地球物理局 (BMKG)。（Reuters）

此外，聯合國也採取了行動，加強印尼等國家的防災工作。如今，全球各地也有覆蓋廣泛的監察網絡，設有150個監測點，可透過浮標有效且大範圍地追蹤海底壓力的變化，以確定是否發生了海嘯。另外，海平面監測站的數量也有所增加，從2004年的1個監測浮標增加到現時的14,000個。

不僅如此，許多技術亦得到改進。例如，早期預警系統現在擁有更好的演算法，有助於更快地傳遞訊息，並透過更快的超級電腦帶來了快速建模。

儘管像印尼這樣的國家已經部署了更多更好的預警系統來減少自然災害的影響，惟世上仍有超過一半的國家沒有有效的預警系統，甚至對於降雨或颶風等常規事件也是如此。這多少反映了相關的工作仍有待進一步加強和解決。