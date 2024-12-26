世界銀行上調今年中國GDP增長預期

世界銀行周四（26日）發布的報告顯示，今年中國GDP增長率預計將為4.9%，較6月的預測上調0.1個百分點；2025年預計增長率為4.5%，亦高於此前4.1%的預測。



根據世界銀行發佈的最新一期《中國經濟簡報》，得益於近期政策放鬆和近期出口強勁的影響，世界銀行預計今年中國的國內生產總值增長率為4.9%，高於6月份預測的4.8%，儘管2025年增長率較今年有所降低，但中國政府將2024年的增長目標設定在5%左右。

世界銀行中國局局長華瑪雅（Mara Warwick）表示：「應對房地產行業的挑戰、加強社會安全網以及改善地方政府財政狀況對於實現持續復甦至關重要。」她還補充指，中國需要「在短期增長支持和長期結構性改革之間取得平衡。」

至2025年，中國家庭收入的增長放緩以及房價下跌預計會對消費造成壓力，房地產業則預期將到2025年年底才能出現轉機。