德國多地群眾藉放煙火鬧事　柏林至少30名警員受傷　400人被拘

德國跨年夜全國多處有群眾鬧事，多數與燃放煙花有關，至少5人被煙火炸死。另在首都柏林，至少30名警察和1名消防員因處理不同衝突，又或被群眾襲擊而受傷，全市至少400人被捕。德國政府於元旦（1月1日）譴責連串事件，強調所有肇事者將受到「最嚴厲起訴和懲罰」。



媒體指出，德國不同城市均有人利用煙火鬧事，並用來攻擊警方及消防等人員，引發多宗意外，造成5人死亡、數百人受傷。死者包括一名24歲男子，他被自製煙火炸死，據信該煙火過早爆炸。

當局指出，科隆有民眾向救護人員發射煙火，兩名警員處置時受傷；萊比錫則有50人襲擊消防員和警察。

柏林更因有人非法放煙花，兩個街區造成廣泛破壞，造成多人受傷，其中一些傷勢嚴重。據該市消防部門稱，強大的爆炸令部份民房外牆受損，大量窗戶震碎，至少36間公寓無法居住。

此前全國各地已調派數百名警察到首都支援， 以幫助發生暴力事件。內政部長Nancy Faeser表示，僅在柏林發生的多宗逮捕事件，以及對警察的連串襲擊表明，及早鎮壓有絕對必要。