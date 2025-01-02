黑山酒吧衝突爆槍擊　至少4死4傷　槍手在逃

歐洲巴爾幹半島國家黑山（Montenegro）元旦發生槍擊案，槍手於西南部城市采蒂涅（Cetinje）一家酒吧內開槍，然後再到另一個地點行兇，造成至少4人死亡，當中包括兩名兒童。英國《衛報》引述警方及媒體消息稱，事件中至少另有4人受傷。黑山國營RTCG電視台則稱，有7人死亡。



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英國《每日郵報》報道，槍擊發生前，酒吧內曾發生一場衝突。疑犯回家取槍，然後折返開槍。之後他到第二個地點，殺死了酒吧老闆的孩子，以及一名女性，隨後逃離現場。黑山警方表示，已鎖定45歲的疑犯，正派員加緊在附近搜捕。

黑山總理斯帕希奇（Milojko Spajic）表示，事件是場「可怕的悲劇」，並宣布全國哀悼3天。黑山總統Jakov Milatovic也發聲明，稱對此宗悲劇感到震驚和，祝願傷者能夠康復。

當局未公布具體傷亡人數，斯帕希奇則表示，有4人被轉送首都波德戈里察一家醫​​院救治。他又稱，根據初步信息，肇事者似乎不涉犯罪集團背景。