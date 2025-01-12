韓國貿易協會公布統計數據 韓媒：韓中貿易結構由互補轉向競爭
撰文：官祿倡
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韓國貿易協會1月12日發布統計數據，綜觀近10年中國與韓國雙邊貿易進出口產品數據，韓媒分析指，在中國製造業技術和價格優勢大幅提升的背景下，兩國雙邊貿易結構逐漸從過去的分工互補向互相競爭過渡。
韓聯社引述統計數據指出，在最近10年中國對韓國進口方面的十大類產品中，在2015年排名第二的螢幕降至第五，此前排名第七的石油製品在2024年則降至第九；原在2015年排名第四的汽車零件、排名第八的電腦、排名第十的鋼板，在2024年均無緣前十。有關2024年的統計數據均為2024年前11個月數據。
報道分析，這種變化與中國實施製造強國戰略第一個十年的行動綱領——《中國製造2025》有關。在中國政府的政策推動下，中國企業的競爭力大增，進軍中國市場的韓國企業在螢幕、石化、鋼鐵等多個領域逐漸失去影響力。
在中國對韓國出口方面，與2015年相比，其中現排名第二的精密化工原料、第四的工業用電器、第七的乾電池及蓄電池、第九的醫藥品以及第十的汽車零件，這五大類產品新進前十。
分析認為數據反映出韓國對華提供中間產品、中國經加工向全球提供成品的分工結構不再繼續存在，兩國在整個產業鏈中的競爭進一步加劇。中國今年還在存儲晶片和汽車領域的技術和價格優勢快速提升，韓國同樣主打出口此類產品，兩國在海外市場上的競爭恐將進入白熱化階段。
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