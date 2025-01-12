韓國貿易協會公布統計數據　韓媒：韓中貿易結構由互補轉向競爭

韓國貿易協會1月12日發布統計數據，綜觀近10年中國與韓國雙邊貿易進出口產品數據，韓媒分析指，在中國製造業技術和價格優勢大幅提升的背景下，兩國雙邊貿易結構逐漸從過去的分工互補向互相競爭過渡。



韓聯社引述統計數據指出，在最近10年中國對韓國進口方面的十大類產品中，在2015年排名第二的螢幕降至第五，此前排名第七的石油製品在2024年則降至第九；原在2015年排名第四的汽車零件、排名第八的電腦、排名第十的鋼板，在2024年均無緣前十。有關2024年的統計數據均為2024年前11個月數據。

2024年6月18日，中國山東，圖為一名工人在濱州一間生產布料的工廠中檢查一些將出口至韓國等地的商品。（Getty）

報道分析，這種變化與中國實施製造強國戰略第一個十年的行動綱領——《中國製造2025》有關。在中國政府的政策推動下，中國企業的競爭力大增，進軍中國市場的韓國企業在螢幕、石化、鋼鐵等多個領域逐漸失去影響力。

在中國對韓國出口方面，與2015年相比，其中現排名第二的精密化工原料、第四的工業用電器、第七的乾電池及蓄電池、第九的醫藥品以及第十的汽車零件，這五大類產品新進前十。

2025年1月11日，江蘇蘇州，圖為太倉港口的碼頭中，一艘印有BYD標誌的郵輪停靠在港口。（Getty）

分析認為數據反映出韓國對華提供中間產品、中國經加工向全球提供成品的分工結構不再繼續存在，兩國在整個產業鏈中的競爭進一步加劇。中國今年還在存儲晶片和汽車領域的技術和價格優勢快速提升，韓國同樣主打出口此類產品，兩國在海外市場上的競爭恐將進入白熱化階段。