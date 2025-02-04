拜登簽約荷里活娛樂經紀公司CAA　曾在旗下出回憶錄辦巡迴書展

美國前總統拜登（Joe Biden）與知名娛樂經紀公司Creative Artists Agency簽約，加入旗下眾多荷里活明星和體育傳奇人物的行列。



法新社報道，荷里活最大娛樂經紀公司Creative Artists Agency（簡稱CAA）聯合主席Richard Lovett在周一（3日），在社交媒體稱讚拜登對公共服務的堅定承諾。「拜登是美國在國內和國際事務中最受尊敬、最具影響力的聲音之一。我們非常榮幸能再次與他合作。」

CAA在社交媒體Instagram發文稱，公司曾在2017年至2020年間擔任拜登經紀人，當時他剛結束八年的副總統任期。

▼CAA在社交平台宣布與拜登達成簽約協議

在此前的合作期間，拜登曾出版回憶錄《答應我，爸爸》（Promise Me, Dad），並舉辦全國巡迴書展，售出超過8.5萬張門票。

據業內媒體《Variety》報道，CAA也代理前總統奧巴馬（Barack Obama）及夫人米歇爾（Michelle Obama）創立的製作公司Higher Ground。