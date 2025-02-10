美國迪士尼樂園狂加價1家4口2天遊花逾2萬元　傳公司高層憂失客源

前往迪士尼樂園度假的高昂成本讓許多美國家庭感到無法負擔，甚至引起公司高層擔憂。美媒周六（8日）引述一名女子稱，一家四口的2天遊樂園門票和其他費用合計達到3,000美元（23400港元），讓她感到壓力重重。



近年來，迪士尼的票價不斷上漲，去年成人門票首次突破200美元，並在熱門日子達到206美元。原本免費的「快速通道」功能如今需額外支付，最昂貴的通行證甚至高達449美元，使遊客在熱門遊樂設施前排隊的時間大幅增加。隨着價格持續上漲，有些家庭發現，前往迪士尼樂園的費用驚人。

Yvonne Kindell多年來一直在考慮前往華特迪士尼世界度假，直至2024年11月，她終於有機會帶着4口之家前往。這次旅行身為銀行主管的Kindell感到價格驚人，2天樂園門票費用為1,123美元，「快速通道」208美元，與唐老鴨和黛西鴨等角色一起用餐的費用為219美元，2個米奇老鼠泡泡棒費用為60.68美元。

美國一名男子在家中翻出一張「46年前」的迪士尼樂園門票。他發現票並未被使用過，也無列出有效期限，因此他便帶這張將近半世紀前的門票到現場，沒想到居然順利入場。（TikTok影片截圖）

Kindell的父母支付孩子們的住宿和飛機票費用。她並非全部費用都是自己支付，她仍說：「我一直在擔心我們花了多少錢，這對我來說真的很有壓力」。她的總花費為3,000美元。

《華爾街日報》引述迪士尼內部人士表示，某些人擔心迪士尼公司已沉迷於漲價，已到美國中產階級負擔能力的極限，許多家庭甚至取消他們的計劃旅行。

報道亦引述知情人士透露，內部經常討論迪士尼樂園是否正失去家庭吸引力和其消費意願。根據近期調查，計劃再次光顧迪士尼樂園的遊客數量急劇下降，2024年遊客人數成長僅1%。

雖然迪士尼公司試圖以各種促銷活動吸引家庭，但許多家庭仍然覺得這樣的度假選擇變得過於昂貴。報道指，隨着包括環球影城在內的競爭對手也提高票價，迪士尼或許已將價格推到極限，未來可能面臨流失客源的風險。