美國財政赤字創新高　本財年首四個月達8400億美元

美國聯邦預算赤字在本財年前四個月擴大至創紀錄的8400億美元（約6.54萬億港元），推動因素包括醫療、社會保障和債務利息支付等領域的支出增加。



彭博社引述財政部2月12日的聲明指，赤字僅在1月就增加了1290億美元（約1萬億港元）。經日曆差異調整後，10月至1月的累計赤字擴大25%。

2025年2月3日，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在華盛頓白宮發表講話。（Reuters）

儘管美國經濟增長強勁且就業持續增長，但赤字仍持續擴大，凸顯出財長貝森特（Scott Bessent）尋求將赤字佔國內生產總值（GDP）的比率從2024年的6.4%降至3%的工作艱巨。這還可能加強國會共和黨財政鷹派敦促政府大幅削減支出的決心，以換取對特朗普（Donald Trump，又譯川普）今年尋求的重大減稅計劃的支持。

本財年迄今為止的收入為1.6萬億美元（約12.46萬億港元），與去年同期相比變化不大。財政部一名高級官員告訴記者，與2023年自然災害相關的延遲稅款支付（deferred tax payments）誇大了2024年的數字。

2024年12月30日，美國華盛頓特區，為向已故美國前總統卡特（Jimmy Carter）致哀，國家廣場（National Mall）上的美國國旗下半旗，其背後則是國會大廈。（Reuters）

過去四個月的支出總額為2.44萬億美元（約19萬億港元），經日曆差異調整後增長7%。

本文獲《聯合早報》授權轉載

