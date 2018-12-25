兩北歐女子摩洛哥被殺案　被捕人士增至19人

兩名北歐女子上周一（17日）於摩洛哥被發現卧屍山頭，路透社引述知情人士周一（24日）表示，涉案被捕人士增加至19人。警方透露，其中4名效忠極端組織ISIS的主要嫌疑犯行動前未有跟ISIS協調。

報道指，除了4名屆乎25至30歲的主要疑犯之外，另外15人亦因為被指跟前述4人有聯繫而被拘捕。不過該名知情人士未有透露詳情。

兩名死者分別是24歲的丹麥女子耶斯佩森（Louisa Vesterager Jespersen）和28歲的挪威女子尤蘭（Maren Ueland）。兩人上周日（9日）結伴到摩洛哥旅遊，期間在大阿特拉斯山（Atlas Mountains）紥營過夜時慘遭毒手，其中1人更被斬首。

警方發言人周日（23日）表示，在兩人屍體被發現前3日，4名疑犯曾拍攝片段，表示效忠於極端組織ISIS，但在行動前未曾跟外國任何組織取得同意。警方形容他們是「獨狼式」，強調他們犯案前沒有事先跟ISIS協調，並指他們是「隨機」挑選目標下手。

對於網上流傳一段懷疑是其中一名死者被斬首的片頭，丹麥情報部門上周四（20日）發聲明，確認片段中人確實是其中一名遇害者。不過摩洛哥就指仍然有待進一步確認。

此外，警方在上門蒐證時還發現電子裝置、未經授權的獵槍、刀具，以及可以製造炸彈的材料。

（路透社／半島電視台）