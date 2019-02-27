【印巴衝突】喀什米爾烽煙不止　「印巴分治」歷史恩怨難解

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印度與巴基斯坦自2月中起在喀什米爾地區（Kashmir）爆發連串軍事和外交衝突。

這個位於喜馬拉亞山脈一帶，居民主要信奉伊斯蘭教，如今分別由印度、巴基斯坦和中國控制的地區，逾70年來烽煙不斷，也是印度和巴基斯坦一直齟齬不合的核心所在。從現代歷史來看，喀什米爾地區的恩怨要回溯到大英帝國對英屬印度實施「印巴分治」一步說起。

二次大戰後，大英帝國元氣大傷，難以繼續管治印度等殖民地。時任印度領袖甘地（Mohandas Karamchand Gandhi）主張在英屬印度建立聯邦，時任伊斯蘭聯盟主席真納（Muhammad Ali Jinnah）則擔心當地約佔人口三成的穆斯林遭印度教徒壓迫，主張獨立建國。

英屬印度末任總督蒙巴頓（Lord Mountbatten）1947年倉促決定實行「印巴分治」，在5日內劃定稱為「雷德克里夫線」（Radcliffe Line）的印巴分割線。結果族群遭迫遷，印度教徒和穆斯林逃往對應的地區，各地爆發暴力衝突。巴基斯坦和印度在這暴力浪潮中，分別於1947年8月14日和15日獨立。

印巴衝突：甘地（右）與真納（左）分別是印度和巴基斯坦獨立時的領袖。（資料圖片）

兩國獨立後，巴基斯坦期望穆斯林人口佔多的喀什米爾加入，但印度則要求地區獨立，結果一支巴基斯坦部落軍隊入侵喀什米爾，並馬上觸發「第一次印巴戰爭」，直至1949年初結束。印度取得喀什米爾五分之三的地區，兩國1948年的停火線成為兩國在當地的實際分割線。

印巴領導人強化身份認同，互相敵視，兩軍則持續在喀什米爾對峙，並在1965年觸發「第二次印巴戰爭」。最終雙方在聯合國調停下停火，簽定《塔什干宣言》，但喀什米爾領土控制沒出現變化。

1971年，印巴兩國就孟加拉獨立爆發戰爭，喀什米爾再次捲入戰火。兩國1972年在聯合國監察下停火，並依照「實際控制線」（Line of Control, LOC）分別控制喀什米爾地區。

印巴衝突：喀什米爾的土地現時大致分為三部分，巴基斯坦控制的稱為自由喀什米爾（Azad Kashmir）和北部地區（Northern Area），東南部則被納入印度領土的查謨－喀什米爾邦（Jammu and Kashmir）。另包括中國控制的阿克賽欽（Aksai Chin）地區。（美國中情局《世界概況》2004）

儘管兩國訂立分界線，但不論是國與國，還是區內族群的衝突依然。不少居於印控喀什米的穆斯林不滿新德里管治，甚至曾在1989年發起暴動，要求加入巴基斯坦或獨立。兩國也於1999年曾沿着「實際控制線」交火，有分析稱之為印巴的「未宣之戰」。兩國後來在2003年達成休戰，期間曾於2018年三度交火。衝突平息後局勢維持至今。

巴基斯坦現時控制喀什米爾約三分之一土地，稱為自由喀什米爾（Azad Kashmir）和北部地區（Northern Area）；東南部近45%的土地則被納入印度領土的查謨和喀什米爾邦（Jammu and Kashmir）。

印巴衝突：印度控制的喀什米爾地區2月14日發生自殺式襲擊，至少44名中央後備警察部隊士兵死亡。（路透社）

時至2019年2月14日，印度軍隊在印控喀什米爾地區遇襲，導致最少44人死亡。總部位於巴基斯坦的伊斯蘭激進組織「穆罕默德軍」（Jaish-e-Mohammad）認責。

印度隨後派遣12架戰機越線轟炸巴國境內的武裝分子基地巴基斯坦則稱擊落兩架印度軍機並俘獲一名機師，情況均為1971年第三次印巴戰爭後首見，足見兩國局勢非常緊張，亦相信短期內難以化解喀什米爾的恩怨。

巴基斯坦稱擊落兩架印度軍機　一名印軍機師被俘　中美呼籲克制
印度軍隊越境空襲恐怖分子　巴基斯坦斥入侵領土
印控喀什米爾自殺式襲擊　至少44人死
【國際瞭望台】印巴分治70年　恩怨沒了期
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