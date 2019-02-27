【印巴衝突】喀什米爾烽煙不止　「印巴分治」歷史恩怨難解

印度與巴基斯坦自2月中起在喀什米爾地區（Kashmir）爆發連串軍事和外交衝突。 這個位於喜馬拉亞山脈一帶，居民主要信奉伊斯蘭教，如今分別由印度、巴基斯坦和中國控制的地區，逾70年來烽煙不斷，也是印度和巴基斯坦一直齟齬不合的核心所在。從現代歷史來看，喀什米爾地區的恩怨要回溯到大英帝國對英屬印度實施「印巴分治」一步說起。

二次大戰後，大英帝國元氣大傷，難以繼續管治印度等殖民地。時任印度領袖甘地（Mohandas Karamchand Gandhi）主張在英屬印度建立聯邦，時任伊斯蘭聯盟主席真納（Muhammad Ali Jinnah）則擔心當地約佔人口三成的穆斯林遭印度教徒壓迫，主張獨立建國。

英屬印度末任總督蒙巴頓（Lord Mountbatten）1947年倉促決定實行「印巴分治」，在5日內劃定稱為「雷德克里夫線」（Radcliffe Line）的印巴分割線。結果族群遭迫遷，印度教徒和穆斯林逃往對應的地區，各地爆發暴力衝突。巴基斯坦和印度在這暴力浪潮中，分別於1947年8月14日和15日獨立。

印巴衝突：甘地（右）與真納（左）分別是印度和巴基斯坦獨立時的領袖。（資料圖片）

兩國獨立後，巴基斯坦期望穆斯林人口佔多的喀什米爾加入，但印度則要求地區獨立，結果一支巴基斯坦部落軍隊入侵喀什米爾，並馬上觸發「第一次印巴戰爭」，直至1949年初結束。印度取得喀什米爾五分之三的地區，兩國1948年的停火線成為兩國在當地的實際分割線。

印巴領導人強化身份認同，互相敵視，兩軍則持續在喀什米爾對峙，並在1965年觸發「第二次印巴戰爭」。最終雙方在聯合國調停下停火，簽定《塔什干宣言》，但喀什米爾領土控制沒出現變化。

1971年，印巴兩國就孟加拉獨立爆發戰爭，喀什米爾再次捲入戰火。兩國1972年在聯合國監察下停火，並依照「實際控制線」（Line of Control, LOC）分別控制喀什米爾地區。

印巴衝突：喀什米爾的土地現時大致分為三部分，巴基斯坦控制的稱為自由喀什米爾（Azad Kashmir）和北部地區（Northern Area），東南部則被納入印度領土的查謨－喀什米爾邦（Jammu and Kashmir）。另包括中國控制的阿克賽欽（Aksai Chin）地區。（美國中情局《世界概況》2004）

儘管兩國訂立分界線，但不論是國與國，還是區內族群的衝突依然。不少居於印控喀什米的穆斯林不滿新德里管治，甚至曾在1989年發起暴動，要求加入巴基斯坦或獨立。兩國也於1999年曾沿着「實際控制線」交火，有分析稱之為印巴的「未宣之戰」。兩國後來在2003年達成休戰，期間曾於2018年三度交火。衝突平息後局勢維持至今。

巴基斯坦現時控制喀什米爾約三分之一土地，稱為自由喀什米爾（Azad Kashmir）和北部地區（Northern Area）；東南部近45%的土地則被納入印度領土的查謨和喀什米爾邦（Jammu and Kashmir）。

印巴衝突：印度控制的喀什米爾地區2月14日發生自殺式襲擊，至少44名中央後備警察部隊士兵死亡。（路透社）

時至2019年2月14日，印度軍隊在印控喀什米爾地區遇襲，導致最少44人死亡。總部位於巴基斯坦的伊斯蘭激進組織「穆罕默德軍」（Jaish-e-Mohammad）認責。

印度隨後派遣12架戰機越線轟炸巴國境內的武裝分子基地，巴基斯坦則稱擊落兩架印度軍機並俘獲一名機師，情況均為1971年第三次印巴戰爭後首見，足見兩國局勢非常緊張，亦相信短期內難以化解喀什米爾的恩怨。