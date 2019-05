美國與伊朗近期對峙持續加劇之際,伊朗鄰國伊拉克首都巴格達市中心周日(19日)遭火箭攻擊,伊拉克軍方指出,受襲的是政府建築物及外國大使館集中的綠區,火箭落在美國大使館附近約1.6公里,沒有造成人命傷亡。

一枚火箭在周日(19日)晚上落在巴格達市中心,沒有造成人命傷亡。路透社引述兩名在當地的外交官指出,在事發時聽到爆炸聲。

伊拉克軍方周日(19日)發聲明稱,相信火箭是由巴格達東部射出,有關區域由伊朗支持的什葉派民兵控制,當地警方正在該區搜索嫌犯;這是自2018年9月以來再發生類似襲擊事件。

近期波斯灣局勢不斷升溫,美國國務院上周三(15日)已下令,要求駐伊拉克巴格達大使館與駐伊拉克埃比爾(Erbil)領事館的非緊急人員立即離開。

伊朗外交部長扎里夫(Mohammad Javad Zarif)上周六(18日)於結束訪華接受伊朗伊斯蘭共和國通訊社(IRNA)訪問,他說德黑蘭不想要戰爭,而且沒哪個國家有「可以對抗伊朗的想法或錯覺」(idea or illusion that it can confront Iran)。

(綜合報道)