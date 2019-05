【歐洲議會選舉】投票率創20年新高　主流政黨失利

歐洲議會選舉周日(26日)結束投票,投票率創20年新高。根據部分點票結果和票站調查初步預測顯示,保守派政團歐洲人民黨(European People's Party)料贏得178席,仍是最大黨團,但所得議席數目比上屆大減43席,相反綠黨和極右政黨都有顯著斬獲。

歐盟逾4億登記選民要選出751位歐洲議會議員,歐洲議會表示,選舉投票率創20年新高,估計達51%。歐洲議會發言人吉略特(Jaume Duch Guillot)說:「歐盟27國的投票率目前估計約51%,是20年來最高。」若連同英國的選票,投票率或達52%。

根據部分點票結果和票站調查初步預測顯示,保守派政團歐洲人民黨(European People's Party)料贏得178席,仍是最大黨團,但所得議席數目比上屆的221席大減43席。

中間偏左的社會與民主進步聯盟(Progressive Alliance of Socialists and Democrats)預計能贏得152席,少過目前的191席;中間自由派的歐洲自由民主黨團聯盟(Alliance of Liberals and Democrats,ALDE)可望拿下108席,比上屆增加41席。

由民粹和極右政黨組成的民族和自由歐洲(Europe of Nations and Freedom)料贏得55席;綠黨則預計能得到67席,較上屆多17席。

(衛報/中央社)