【歐洲議會選舉】投票率創20年新高　主流政黨失利

歐洲議會選舉周日（26日）結束投票，投票率創20年新高。根據部分點票結果和票站調查初步預測顯示，保守派政團歐洲人民黨（European People's Party）料贏得178席，仍是最大黨團，但所得議席數目比上屆大減43席，相反綠黨和極右政黨都有顯著斬獲。

歐盟逾4億登記選民要選出751位歐洲議會議員，歐洲議會表示，選舉投票率創20年新高，估計達51%。歐洲議會發言人吉略特（Jaume Duch Guillot）說：「歐盟27國的投票率目前估計約51%，是20年來最高。」若連同英國的選票，投票率或達52%。

根據部分點票結果和票站調查初步預測顯示，保守派政團歐洲人民黨（European People's Party）料贏得178席，仍是最大黨團，但所得議席數目比上屆的221席大減43席。

中間偏左的社會與民主進步聯盟（Progressive Alliance of Socialists and Democrats）預計能贏得152席，少過目前的191席；中間自由派的歐洲自由民主黨團聯盟（Alliance of Liberals and Democrats，ALDE）可望拿下108席，比上屆增加41席。

由民粹和極右政黨組成的民族和自由歐洲（Europe of Nations and Freedom）料贏得55席；綠黨則預計能得到67席，較上屆多17席。

（衛報／中央社）