數據揭三分一飛行意外源於操作失誤　省錢致機師訓練不足

根據國際航空運輸協會（IATA），2018年飛機失事死亡人數創下四年來新高，達523人。

近年較嚴重的空難事故（點圖瀏覽）↓↓↓

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不過，飛機依然是相對安全的交通工具。2018年，43億旅客仍安全降落，飛機失事率為百萬分之一多一點。

2019年已發生兩起致命飛機失事，包括埃塞俄比亞航空302航班、俄羅斯航空1492航班，今年飛安事故死亡人數可能也不好看。

彭博資訊報道，飛安不能只怪機械問題。根據IATA，飛機失事原因也包括飛行員訓練品質不佳。2013-2017年間的339起大小意外，三分之一肇因操作失誤。飛行安全需要錢，不管是機師訓練或飛機附加功能，都需要資金。而航空業能花在安全領域預算有限。

澳洲中央昆士蘭大學（CQU）飛機安全科學家、航空安全調查員戴爾（Geoffrey Dell）表示，航空業只遵循最基本的標準，旅客付多少錢就得到多少。CAPA資深航空顧問湯瑪士（Ian Thomas）說，安全、品質很重要，但價錢才是主因。

國際航空運輸協會預期未來20年內，航空旅遊人數將增加兩倍，航空公司、飛機製造商及監管單位將跟不上需求。根據波音公司推測，2037年，全球將需要75萬名飛機技師、機師，以保持供需平衡。機師無疑必須隨時準備好面對緊急狀況。分析公司Teal航空分析師阿布拉非亞（Richard Aboulafia）表示，預防死亡事故的最好辦法就是在模擬機艙內接受各種不同情境測驗，各國主管機關也必須避免受到飛機製造商影響。

波音737 MAX系列中新增了名為MCAS的系統，防止失速把機頭朝下是系統的自動功能之一，機師卻疑似沒有得到有關此系統的足夠訓練，被指是釀成兩次死亡空難的原因之一，更造成全球航空管理機構對波音及美國聯邦航空管理局（FAA）的信任危機。（路透社）

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