匈牙利多瑙河沉船意外增至19死　郵輪船長疑涉另一宗意外

匈牙利首都布達佩斯的多瑙河（Danube River）上周三（5月29日）有觀光船與郵輪相撞，載滿韓國遊客的觀光船沉沒。警方周四（6月6日）表示，死亡人數增至19人。檢察官指涉事維京郵輪（Viking）西因號（Sigyn）船長涉及另一宗意外，但公司解釋他並非當時的船長。

警方表示，在意外現場瑪吉特橋（Margit Bridge）約2英里外尋獲1名遇難韓國男遊客的遺體，並在約3.5英里外下游水域找到另外1名韓國男遊客的遺體。警方之後在13英里外的埃爾德鎮（Erd）找到1名韓國女遊客和1名匈牙利船員的遺體。

現時仍有8名韓國人和1名牙利船員失蹤。兩艘船隻相撞後，觀光船在數秒間沉沒，只得7名遊客獲救。

現年64歲、烏克蘭籍的郵輪船長已因涉水上航行期間從事不顧後果的不當行為導致大量傷亡而被捕。檢察官指，郵輪船長4月1日在荷蘭亦涉及另一宗意外。郵輪公司向美聯社表示，伊敦（Idun）在荷蘭泰爾訥曾鎮（Terneuzen）Western Scheldt水路與油船相撞時，該名船長在船上，但並非當時的船長。

事發於匈牙利國會大廈附近的橋下，西因號從後撞向雙層觀光船美人魚號（Mermaid）。美人魚號於7秒內沉沒，當時船上載有30名韓國遊客、3名韓國導遊，以及2名匈牙利船員。

（路透社／美聯社）