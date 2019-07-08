美媒：美中貿易戰四大贏家浮出水面

美國有線電視新聞網絡（CNN）上周四（4日）報道，中美貿易戰至今，越南、中國台灣、孟加拉和韓國坐收漁利，成為這場戰爭的四大贏家。

文章指，在中美貿易戰的衝擊下，美國人減少購買中國商品，轉而購買其他亞洲國家生產的商品，以避免提高的關稅。根據美國人口普查局（Census Bureau）上周三（3日）公布的資料顯示，中美兩國斷斷續續貿易協商超過1年的時間裏，這個趨勢已經形成，而且持續到5月。

美國進口越台孟韓商品 錄雙位數字增長

報道指，就2019年首5個月而言，美國從中國進口的商品較2018年同期減少12%。相較之下，美國從越南、台灣、孟加拉和韓國進口的商品，較2018年年同期分別增加36%、23%、14%和12%。

對美國進口商而言，華府對華商品加徽關稅已令中國製造的棒球帽、行李箱、單車和手袋等消費品變得比較貴。關稅同時影響多種機械和工業用品，例如洗碗機、洗衣機、烘乾機和濾水器的零件。

文章稱，不少廠商在關稅的壓力下考慮遷出中國，但要找到替代中國的產地並不容易。

中美貿易戰：美國對越南、台灣、孟加拉和韓國的商品進口量均錄得雙位數字增長。（美聯社）

美企：除了中國 別無他選

《華爾街日報》（WSJ）6月16日刊文稱，美國商會（U.S. Chamber of Commerce）和全美零售商聯合會（National Retail Federation）等行業組織一致反對擴大對中國產品加徵關稅，美國貿易代表辦公室（USTR）更加收到大量美國企業反對政府對華徵稅的「上書」。文章指，這些美企表達的幾乎是同一主題：除了中國，他們別無選擇。

美國貿易代表辦公室舉辦公開聽證會上，來自出版、化工、海鮮、運動產品等不同行業的美國企業代表分8組闡述對3000億美元中國貨加稅的看法。他們認為「加徵關稅措施將人為打亂供應鏈」、也表示「將供應鏈移出中國，我們做不到」。

中美貿易戰：部分國家雖然擁有廉價的勞工，但其工廠基建卻十分薄弱，不足以應付美國公司的生產需求。（法新社）

東南亞國家否認成為貿戰贏家

惟英國廣播公司（BBC）報道指，東南亞愈來愈多國家開始否認成為貿易戰贏家的說法。印尼前商務部長馮慧蘭（Mari Pangestu）形容，「兩隻大象打架，我們不想被踩死」。

她認為，貿易戰對東南亞國家是一把雙面刃。在面對美國時，東南亞國家面臨「下個就輪到你」的威脅。她續指，面對美國的單邊主義政策，小國不會處於一個平等地位。最好的情形是回到基於規則和多邊體系的貿易框架中。

報道指，在中美貿易戰還未結束之際，越南已經被美國「點名」。美國總統特朗普在二十國集團峰會前已表示，許多公司正在遷往越南，但越南對我們的利用甚至比中國更糟。結果7月2日，美國商務部便對來自越南的的鋼鐵製品加徵高達456%的懲罰性關稅。