美軍最高指揮官提名人：中國是美軍未來百年頭號威脅

美國國防部調整了戰略重點，將大國競爭列為首要關切。在此背景下，美軍高層將中國視為未來百年頭號威脅。

米利認為中國帶來的威脅是更加長遠的（Reuters）

預計今年秋天成為美軍最高指揮官的陸軍上將米利（Mark Milley）説，中國不是敵人，而是未來50至100年裏美國最主要的安全挑戰。

被提名接任參謀長聯席會議主席的陸軍參謀長米利2019年7月11日在參議院軍委會舉行的提名聽證會上説，中國是對手和競爭者，還沒有發展成為敵人，但美國必須做好準備。

米利説：「在我看來，用軍事語言來説，敵人意味着你與對手進入了武裝衝突，在打仗。我們沒到那個階段。我們也不希望到那個階段。我們要的是跟中國的和平，不是戰爭。達到這一目的的最佳途徑是我們做好準備，因為中國正在空天等多個領域非常、非常迅速地提升它的軍力。這是事實，不是炒作。」

米利也強調，中國在未來一個世紀可能是美軍的「頭號威脅」。他還説，中國學習了美國的作戰方式。「在第一次和第二次海灣戰爭中，他們非常仔細地觀察了我們。他們看到了我們的能力，並通過很多方式來模仿這些能力。」

米利説，美軍將在三位一體核威懾力、太空、人工智能和高超音速等領域努力推進軍事現代化，並以應對中國和俄羅斯威脅為中心實施美軍現代化。不過他説，美軍離不開盟友的協助。

米利説「同盟和夥伴關係是我們推進國家安全利益的關鍵。我會不知疲倦地與理念相同國家的軍方高官們一起努力，確保我們共同的安全。」

關於中國威脅，美國方面不少發出警告。美國聯邦調查局長克里斯托弗·雷（Christopher A. Wray）2018年的時候就説，美國的頭號威脅是中國，不是俄羅斯。

他説：「從反情報角度來看，中國作為一個國家來説，是我們面臨的最廣泛、最具挑戰性、最嚴重的威脅。我之所以這麼説，是因為他們對美國傾舉國之力，不僅派出傳統間諜，還派出商業間諜，通過人力和網絡等等方式，收集我們的各種傳統和非傳統情報。」

美國國防部2018年公佈的國防戰略報告也説，中國和俄羅斯重新崛起是美國的繁榮和安全的「核心挑戰」。這顯示美國戰備重點出現重大變化。

2018年9月，美國國家情報總監科茨（Dan Coats）警告説，對美國來説，北京「有條不紊」的做法，再加上它在網絡空間的實力，構成的危險比俄羅斯干預美國選舉更大。

但是2019年7月份，美國有百名「中國通」聯名致信美國總統特朗普（Donald Trump）稱，也不相信中國在每個領域都對美國的國家安全構成威脅，敵視中國的做法將適得其反。