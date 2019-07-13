習近平會見越南國會主席 就中越關係提出六個要求

習近平在會見阮氏金銀時強調中越友誼，並對今後中越關係如何發展提出要求。

習近平（右）與阮氏金銀舉行會晤。（新華社）

中國官方媒體新華社7月12日報道，中國國家主席習近平於12日在中國北京人民大會堂會見越南國會主席阮氏金銀。在會晤中，習近平不僅強調中越傳統友誼，並對中越關係提出六個要求。

習近平將中越關係描述為「同志加兄弟」，指出中越是具有戰略意義的命運共同體。阮氏金銀則迴應稱，越方將繼續相互支持，有效管控雙方分歧，推動越中全面戰略合作伙伴關係取得更大發展。

同時，習近平對今後中越如何發展雙邊關係提出六個要求。第一，2020年是中越建交70週年，雙方要在新起點上推動雙邊關係再上新台階。第二，發揮兩黨交往傳統優勢，相互交流經驗深化合作。第三，雙方應以共建「一帶一路」及「兩廊一圈」對接合作為主線，構建互利共贏的全面合作格局。第四，要加強民間交流。第五，中越雙方應以實際行動維護海上和平穩定。第六，兩國應加強在國際事務中的協同配合，維護兩國共同利益。

可以看到，中方始終強調中越傳統友誼，這似乎與近日中越在南沙羣島爆發的激烈對峙有關。自7月以來，中國石油勘探船「海洋地質八號」被指進入與越南有爭議的南海萬安灘進行勘探作業，「至少有三艘中國海警船護航。越南方面亦出動大批執法船，試圖干擾中國船隻作業，與中國海警船形成激烈對峙態勢。

多維新聞在《中越南沙對峙恐升級 越總理急見軍方高層》一文中稱，中國方面可能顧及與越南的關係甚少報道此事，儘管越南方面表示出對事態緊張的擔憂，但考慮到中越兩國重提友好關係，併為在面向中國宣傳的越南中央政府官網中文版內透露出越方正在升級戒備狀態的信號。