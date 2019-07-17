美前高官與中國外交官掀起罵戰　搞錯事實將崔天凱捲入

中國駐美大使崔天凱2019年6月份開通了推特（Twitter）賬户，沒過多久就被無辜地捲入了一場口水仗。

美前國安顧問賴斯（Susan Rice）7月15日在社交網絡推特（Twitter）上發推文批評了一位中國駐巴基斯坦的外交官趙立堅。

賴斯説：「你是一個可恥的種族主義者，且驚人地無知。在平時，你將會因此被列為不受歡迎的人。」

賴斯還呼籲中國駐美大使崔天凱將趙立堅趕回中國。「崔大使，我認為你和你的團隊能夠做得更好。請做正確的事情，將他送回中國。」

但是值得一提的是，賴斯顯然搞錯了一些基本事實，趙立堅並不是中國駐美國的外交官，也不是崔天凱團隊的人。

趙立堅隨後也做出了回擊，他指責賴斯説：「你也是個恥辱，且驚人地無知。我的駐地是伊斯蘭堡（巴基斯坦首都）。真相總是傷人的。我只是在説一個事實而已。我是10年前在華盛頓待過。」

趙立堅還説：「將説出你不想聽的真話的人貼上種族主義者標籤，這是無恥和噁心的行為。」

那麼趙立堅到底説了什麼，導致賴斯如此不滿公開要求驅逐他，進而導致這場口水仗的爆發呢？

這次推特（Twitter）風暴起源於上週22個西方國家致信聯合國，就新疆問題批評中國。但此舉遭到了中國的猛烈批評。幾天後，37個國家同樣致信聯合國，支持中國的新疆政策。

趙立堅7月13日在推特上轉發了這37個國家的表態，稱這是對「美國及其西方同夥的一記響亮耳光」。他還表示，新疆的「職業教育培訓中心」是打擊宗教極端主義的一部分。

隨後，趙立堅將矛頭一轉，指向了美國。他在推特上表示，在華盛頓特區的白人從不去往東南部，因為那裏是非裔和拉丁裔美國人的聚集區，藉此説明美國的種族歧視長期廣泛存在。

這條推文導致賴斯不滿，進而對趙立堅展開了口誅筆伐。不過，這次的口水仗將剛剛才開推特賬户沒多久的崔天凱無辜捲入，賴斯顯然搞錯了事實。崔天凱6月份才開通推特賬户，7月8日才首次在上面與民眾互動。