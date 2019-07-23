特朗普與國會達成債務上限及支出限制協議

美國總統特朗普7月22日宣佈，已與國會議員就債務上限及聯邦支出限制，達成一項達成為期2年的跨黨派協議。

特朗普在Twitter宣佈與國會議員達成跨黨派協議（圖源：Twitter）

特朗普在Twitter上表示，高興地宣佈與參議院領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）、參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）、眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi），以及眾議院多數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy），就就債務上限及聯邦支出限制達成為期兩年的協議。

特朗普又指協議沒有「毒丸」（Poison Pill），並形容這給偉大的軍隊和退伍軍人帶來另一個重大勝利。

協議消除聯邦政府最快在9月出現的違約風險，並將取消自動削減支出，避免在2019年的基礎上削減國內支出550億美元，降低軍費開支710億美元。

根據協議，財政部的借款權限將延長至2021年7月31日。彭博社引述消息人士指出，2020年可自由支配開支的預算上限將由2019年的1.321萬億美元增至1.37萬億美元；2021年則增至1.375萬億美元，當中並不包括醫保計劃。

眾議院會在7月26日休會，這意味他們需在本週批准協議，並交由參議院在下週投票通過，才由特朗普簽署成為法律。

（綜合報道）