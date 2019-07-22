中國免税港堆滿伊朗石油　美國官員：我們也很想還擊

美國停止對伊朗石油豁免權後，中國仍持續多月大批進購伊朗石油，免税港成為避風港，美國國務院甚至一度設想索性給中國設立豁免措施，給彼此找個下台階。

中美元首在大阪會晤，曾有消息指，中國國家主席習近平（右）手握伊朗的牌，可以在關鍵時刻用上（新華社）

美國彭博社7月22日發表題為《數百萬桶伊朗石油堆在中國港口》的文章稱，熟知情況的中國港口生意人透露説，伊朗石油不斷地運往中國「免税倉庫」港口，通過這種避免入海關計税的正當途徑，交易額將不會出現在國家進口經濟數據裏，自然也沒有違反美方對伊朗石油制裁一説。此外，彭博船舶追蹤數據顯示，至少十艘伊朗國有大型油輪和兩艘體型較小的油輪正在駛向中國，至少兩千萬桶石油的承載量。

新加坡石油行業諮詢顧問公司FGE分析師Rachel Yew説：「伊朗油輪湧向中國免税口岸已經數月之久，而且即使（美方的）審查加強了，這種情況也一直在持續。」

Rachel Yew進一步説：「我們能理解為何生產國（伊朗）希望這樣做，在靠近各大買主國的地方，將供給堆疊起來，這樣很有利，尤其等到制裁鬆動的時刻。」

美國政客（Politico）新聞網7月11日曾發表文章稱，三名美國官員説，美國政府內部已經基本達成共識，中國就是在違反美國對伊朗石油制裁，美國參議院立法者正力爭制裁中國採購伊朗石油的行為，但如何還擊存在問題。畢竟中國是位姿態強硬的伊朗石油買主，而且一旦制裁，會加劇美中貿易關係緊張化、複雜化。

奧巴馬時期國務院伊朗核問題執行官員布朗克（Jarrett Blanc）對政客新聞網説：「中國説一句『去你的制裁』（Screw you），政府也無大計可施。」

政客曾在7月3日發表的文章中提到，石油運輸追蹤網站TankerTrackers通過衞星接收的船隻數據顯示，美國5月2日廢止對中國、中國台灣、日本、韓國、印度、土耳其等伊朗石油八大買主的豁免權後，中國不顧制裁已進口百萬桶伊朗石油，並且最近數日，進口的數量正在激增；美國參議員魯比奧（Marco Rubio）也在推特（Twitter）上説：「6月20日進駐中國膠州灣的油輪足以承重百萬桶石油。」