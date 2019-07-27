北極圈百餘處野火肆虐　專家：史無前例最嚴重

北極地區經歷最炎熱6月，隨之而來的是有史以來最嚴重的野火季。北極圈內包括格陵蘭、西伯利亞及阿拉斯加等逾百多個地點發生野火。熊熊大火產生的煙霧，就連太空的衞星亦能看見。

北極圈受野火肆虐，逾百多個地點發生野火。（Reuters）

《英國廣播公司》（BBC）報道，閃電經常引發北極圈（Arctic Circle）火災，而今年炎熱的天氣亦使火勢惡化。火勢最大的地點在俄國斯西伯利亞地區克拉斯諾雅斯克（Krasnoyarsk）、伊爾庫次克（Irkutsk），以及布里亞特共和國（Buryatia）三地，相信是由閃電引起。

野火原因不僅因為乾燥植物表面着火，亦可能是下方的泥炭著火。這類火災可能會持續燃燒數天或數月之久，並產生大量温室氣體。

在西伯利亞最大城市新西伯利亞（Novosibirsk），濃煙隨風飄散，使當地空氣質素急劇惡化。

格陵蘭天候異常温暖乾燥，冰原較去年早一個月開始融化，西西繆特（Sisimiut）自7月10日起連日大火。在阿拉斯加，據報有多達400宗火災。

聯合國世界氣象組織（WMO）形容，北極圈的火災前所未有。倫敦政治經濟學院（London School of Economics）環境地理學家史密斯（Thomas Smith）指出，衞星觀測紀錄顯示，16年來從未發生過如此嚴重的野火，並指這可能是地球上面積最大的火災之一。