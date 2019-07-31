中美磋商提早結束　外媒：難有突破　環球時報總編輯：有效率

中美官員7月31日在上海完成新一輪貿易談判，外界關注到磋商的結束時間，較原定提早約40分鐘，究竟是好是壞？美國媒體大多表示，目前看不到磋商有明顯的突破進展。而中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進則表示，兩方的談判氣氛良好，有效率跟有建設性。

在上海談判結束後，中方表示雙方討論了中國增加購買美國農產品和其他貿易問題，兩方將在9月於美國舉行下一輪高級別磋商。

中美7月31日結束在上海的談判（美聯社）

美媒：同樣的分歧仍然存在

外界關注在這輪的磋商中，結束時間較原定提早約40分鐘。不少美國媒體認為，中美這一輪磋商難有突破，美聯社引述經濟學家表示，快速的突破不大可能出現，因為兩國政府在中國科技政策、美國對華貿易逆差的議題中，仍然跟之前在5月時一樣面對同樣的分歧。

彭博社也報道指，沒什麼即時的證據看到有進展。《華爾街日報》同樣指，看不到有任何突破跡象。

本港《南華早報》則指，這次會面主要是象徵性的，形容雙方放到談判桌上的東西並不多。

中美官員7月31日談判時的合照（美聯社）

胡錫進：談判氣氛良好

至於中國官方媒體《環球時報》總編輯胡錫進則在社交網站表示，據他所知，談判氣氛良好，之後他又表示，中國與美國的談判官員有了相當具效率和有建設的深入討論，兩方討論到中國增加購買美國農產品，美方也同意為此創造一些良好條件，未來會再有會談。

雖然外國媒體不看好這次談判有突破，但事實上在談判前，也有出現一些雙方關係改善的訊號，包括中國商務部已證實，中國一些企業有意願繼續從美國進口農產品，並已經向美國的供貨商查詢價格並將簽合約，而在另一方面，這次中國派出商務部長鍾山出席談判，一邊有人認為他是強硬派，不利於談判氣氛，但也有説法是中國希望與美國談到協議的細節，故此派出商務部長出馬。