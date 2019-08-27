意大利籌組聯合政府遇阻　內閣職位安排現分歧

意大利籌組聯合政府的談判出現僵持局面。執政黨五星運動和反對黨民主黨8月27日未能就內閣主要職位安排達成共識，五星運動宣布暫停談判。

極右聯盟黨領袖薩爾維尼宣布聯合政府破裂後，總理孔特8月20日宣布辭職。（AP）

反建制的五星運動（5-Star Movement）宣布暫停談判，直至中間偏左的民主黨（Democratic Party）明確承諾讓即將離任的總理孔特（Giuseppe Conte）繼續出任總理。

民主黨則指，五星運動要求讓領袖迪馬約（Luigi Di Maio）出任內政部長兼副總理。路透社其後引述五星運動的消息人士指，迪馬約從未要求出任內政部長。

兩黨談判原本在26日漸見起色。民主黨表示不會否決由孔特出任總理。惟五星運動27日取消與民主黨當日的談判，指前一日迪馬約與民主黨領袖津加雷蒂（Nicola Zingaretti）的四小時談判並無任何成果，表示會在民主黨同意委任孔特出任總理時再會面。

極右聯盟黨領袖薩爾維尼（Matteo Salvini）宣布聯合政府破裂後，不屬任何政黨但與五星運動親近的孔特20日宣布辭職。

五星運動和民主黨28日要向總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）報告談判情況。如未能於限期前達成協議，馬塔雷拉將委任看相政府並提前大選。