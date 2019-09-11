蘇格蘭法院改判約翰遜關閉國會違法　政府將上訴

蘇格蘭最高民事法院9月11日推翻該院早前的判決，改為裁定英國首相約翰遜關閉國會的做法是違法，並指其做法是為了阻礙國會。約翰遜政府表明會上訴。

約翰遜政府表明會上訴（Getty Images）

75名跨黨派的英國議員早前採取法律行動，希望透過蘇格蘭高等民事法院（Court of Session），阻止首相約翰遜（Boris Johnson）關閉國會至10月中，但法院在9月4日裁定首相約翰遜（Boris Johnson）的做法合法，議員一方決定上訴。

上訴由該院的內庭（Inner House）處理，由3位法官裁決，結果他們9月11日一致裁定約翰遜的做法違法，並指該決定「無法律效力」（null and void），但法官也表明，由於英國最高法院（Supreme Court）也在處理同類案件，下週會舉行3天聽證會，他們將待英國最高法院的審議後，才決定頒布禁制令。

英國政府表示對裁決感到失望，將會提出上訴。

約翰遜向英女王伊利沙伯二世提出延長國會休會期的要求，在8月28日獲得女王批准，令國會將至10月14日才重開，此舉令國會欠缺時間通過反對硬脱歐的議案，引來不少國會議員及民眾反對。