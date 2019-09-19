美新任國安顧問對台友好　曾預言「一國兩制」失效

美國總統特朗普9月18日在社交網站宣布，任命國務院特使奧布萊恩為新國家安全顧問。奧布萊恩被視為對華鷹派，而且對台友好，他曾在2016年訪問台灣，並發文指台灣應強化自我防衛能力。

奧布萊恩他曾在2016年訪問台灣，並發文指台灣應強化自我防衛能力。（AP）

奧布萊恩（Robert O'Brien）早年在聯合國安理會擔任法律工作，處理波斯灣戰爭期間有關伊拉克的問題，2019年5月出任國務院人質事務特使，負責處理或協助被困於也門及敘利亞等地的美國公民。

奧布萊恩被指對台友好，他2016年5月曾訪問台灣，及後在雜誌《國家利益》（National Interest）發文，準確預測蔡英文拒認「九二共識」後，中國會策動台灣邦交國轉向、也會在台海舉行大規模軍事演習。

他在文中指出，台灣應當強化自我防衛能力，以抵禦來中國的軍事威脅；他同時因銅鑼灣書店事件，預料香港「一國兩制」不會有成效。

奧布萊恩是論文合集《While America Slept》（暫譯：當美國睡着時）的作者。書中提倡是時候「喚醒美國人」，並批評奧巴馬（Barack Obama）不應該在面對中國和俄羅斯等勢力時，採取綏靖和撤退的政策。