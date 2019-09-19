日本福島核災　3名東電前高層獲判無罪

因日本福島核災而被起訴的東京電力公司的3名前高層人員2016年2月被控以「業務過失致死傷罪」，惟東京地方法院在9月19日宣判3人無罪。

日本東北大地震引發海嘯，引發福島第一核電廠核災。圖為位於福島縣雙葉郡大熊町的福島核電站內，工作人員身在用於儲存輻射水的儲存槽前方。（Reuters）

日本福島外海2011年3月11日發生9級大地震，其所引發的海嘯衝擊東京電力公司旗下的福島第一核電站。站內三個反應堆爐心熔毀。公司高層被指在預防海嘯災害一事上疏忽。

東京地方檢察廳以勝訴機會很低為由，兩度決定不起訴3名被告。惟檢察審查會兩度推翻判決，於是東京地院2017年6月開始就此案進行審判，2019年3月結審。院方19日宣判3人無罪。

案中3名被告分別是前董事長勝俁恆久、前副社長武藤榮及武黑一郎。由法庭指派並擔任檢察官工作的律師，要求對他們判處5年有期徒刑。檢方指早在2002年他們已知高逾15的海嘯會衝擊核電站，卻沒採取相應行動以作防範。三人都否認指控以及不認罪。

此案在東京地方法院宣判時，有數十人在法院外聚集，當中有專程從福島來到聽審的人。日本放送協會（NHK）報道在判決公布後，旁聽席傳出鼓譟聲，有人直言「不會吧」，而在法院外聚集群眾中，也有人對判決表示「無法接受」。