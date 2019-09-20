白宮顧問談5月談判破裂內幕：中國鷹派得知了協議草案

中美代表正在華盛頓會晤，兩國能否最終達成協議備受關注。對於中美5月份談判的破裂，白宮顧問白邦瑞透露了一些新的內幕。

美國總統特朗普（Donald Trump）的中國問題顧問白邦瑞（Michael Pillsbury）9月19日在中國香港接受媒體採訪時說，如果中美不盡快達成協議，特朗普可能會進一步升級中美貿易戰，徵税比例有可能提升至50%或者100%。

白邦瑞還談到了中美談判5月份破裂一事。當時很多人認為兩國快要達成一份協議了。但是北京修改了那份150頁的協議草案，並將它傳真給美國。

白邦瑞說：「但是很接近達成協議，但是一些神秘的事情發生了。中國反悔了。神秘的事情就是北京的鷹派（介入了）。他們起初並不知道這份150頁的協議。但是不知道怎麼地，他們4月份的時候得知了這個事。一些新的玩家加入了北京方面，然後我們就看到，他們反悔了。」

白邦瑞也指出，然而，如果中國回到最初的草案，並將其作為談判的模板，「我們將走向真正的巨大成功」。

據悉，中美貿易戰持續了一年多，雙方也經歷了10多輪談判，並於4月至5月份左右達成了一份協議草案，但是中國臨時修改了協議草案內容，刪去了很多內容，這讓華盛頓十分不滿，進而導致了後來貿易戰的進一步升級，貿易談判陷入僵局。華盛頓方面反覆直指中國背棄承諾，而中國方面則稱協議未達成前，任何變化都是合理的，華盛頓不必過度反應。

至於中國為什麼突然要修改協議草案內容，外界也是眾說紛紜。《日經亞洲評論》報道稱，熟悉中美關係的消息人士指出，中國領導層認為，協議草案的一部分相當於「不平等條約」。所有那些被認為是「不平等」的條款都被刪除或修改。

隨後我們也能看到，中國方面的確是越來越強硬，並且談判隊伍也發生了變化，加入了一些強硬派，例如中國商務部部長鐘山。白宮前高官班農（Steve Bannon）將鐘山稱為「強硬派中的強硬派」。

雖然中美副部級的官員於9月19日至20日在華盛頓會晤，進行談判。兩國更高級別的代表也約定10月份在華盛頓舉行第13輪貿易談判，但是對於協議草案，中國的態度仍然十分關鍵，兩國能否彌合分歧仍是個大問號。

9月8日，白宮鷹派貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）接受雅虎財經採訪時說，雙方5月份已經達成一個長達150多頁的協議，在7個方面的涉及每一個問題以及執行的協議，經過了雙方11次的談判，細節包括標點和段落。而那是雙方前行的基礎。納瓦羅強調，但是中國政府背棄了那個協議。

納瓦羅堅稱，美國需要回到最初的協議。