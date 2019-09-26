安倍晉三聯大演講稱願與金正恩會面

日本首相安倍晉三9月24日在聯合國大會演講時表示，願意無條件與朝鮮領袖金正恩見面，但未有提及日韓兩國之間的矛盾。

安倍晉三24日在聯大的演講中表示：「我有決心無條件與金正恩親自進行會面。」「一攬子解決（日本人）綁架、核武和導彈等問題，清算不幸的過去，以及實現邦交正常化是日本不變的目標。」

韓國《朝鮮日報》26日報道，安倍今年已多次提及「無條件舉行日朝首腦會談」，但在聯合國大會上提及此事則屬首次。

安倍已連續7年在聯合國大會發表演說。他在2017年的聯合國大會上，近八成的演講內容都是在譴責朝鮮發展核武和導彈，並要求國際社會對朝鮮加強施予壓力。他2018年則在聯合國大會上表示：「有意親自與金正恩會晤。」

惟朝鮮外宣媒體《我們民族之間》（Uriminzokkiri）指出，要舉行朝日首腦會談的話，便先要改變針對朝鮮的敵對政策，「在沒有清算歷史和撤銷對朝敵對政策的情況下，不可能舉行朝日對話。」

安倍在聯大演講中亦就美朝對話做出高度評價，指日本支持美國總統特朗普（Donald Trump）與朝鮮接觸。他表示：「首腦之間敞開心扉、眺望未來，嘗試解決眼前問題的做法，改變了圍繞朝鮮的局勢。」

但對於惡化的日韓關係，以及是否與韓國總統文在寅舉行首腦會談，安倍則隻字不提。