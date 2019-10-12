中美貿易談判達成部分協議　日媒：具體細節仍有變數

中美貿易磋商達成部分協議，兩國貿易戰暫時進入休戰狀態。對此，有日本媒體分析認為，在確定具體細節過程中，仍然存在很多變數與分歧。

《日本經濟新聞》10月12日報道，中美兩國11日就貿易問題舉行部長級磋商，針對農產品和匯率等特定領域達成部分協議。

報道稱，中國將加大美國農產品的進口量，提高貨幣政策的透明度。特朗普政府表示推遲原定10月15日啟動的對中國產品加徵關税的提高。貿易戰進一步惡化的情況暫時得以避免。

報道稱，特朗普11日在美國白宮與參加部長級磋商的中國副總理劉鶴舉行會談，表示「達成實質的『第一階段』協議」。中國將在今後最長5周的時間內確定細節。

特朗普對外公開稱，中美此次達成協議的是農產品、匯率和知識產權等特定領域。中國將增加進口美國農產品400億美元至500億美元，對貨幣政策確保透明度，還包括開放金融市場、取消強制技術轉讓等措施。

報道稱，特朗普對於在11月在智利舉行亞太經濟合作組織（APEC）峰會之際與中國國家主席習近平正式簽署顯示出積極態度。在今後調整表述的過程中，雙方意見分歧浮出水面的可能性仍然存在。

在把範圍擴大至幾乎全部中國產品的「第4輪」加徵關税中，美國政府預定12月15日對智能手機和筆記本電腦等總計1,600億美元加徵15％的關税。對此沒有推遲，僅表示今後討論。

韓國news1通訊社認為，中美僅限於容易相互妥協的領域達成部分協議，過多的產業補貼和國有企業優惠等難題被推遲。中美貿易談判越到後面會越艱難，雖然兩國達成了部分協議，但是想敲定最終協議，可能還得需要很久的時間。