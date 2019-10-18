【英國脫歐】約翰遜「關鍵星期六」　協議闖關國會3大挑戰

英國首相約翰遜（Boris Johnson）10月17日與歐盟達成新脫歐協議，惟該協議文件仍待雙方議會批准。儘管約翰遜自信脫歐協議可以獲國會通過，但眼下他還面臨一場艱巨而複雜的戰役。

歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）17日形容，與英國達成了一份公平且均衡的脫歐協議，給予正面的評價。此前，歐盟一度堅持「不會與英國談判新協議」的立場，到如今接受約翰遜的脫歐方案，英國廣播公司（BBC）報道指出，當中有5個原因。

歐盟支持新脫歐協議的原因

（1）新協議與舊協議大部分內容一致：英國廣播公司指，約翰遜的新脫歐協議，95%的內容與前首相文翠珊（Theresa May）與歐盟達成的脫歐協議無異，包括歐盟公民的權利、財產等均受到保護。

（2）愛爾蘭邊界問題很大程度上得到解決：北愛爾蘭繼續留在英國關稅區，但也會繼續接受歐盟對貨物方面的規則。同時，北愛爾蘭與愛爾蘭之間的邊界不會設置海關關口，而是在通往島的入口處接受邊境檢查。

（3）北愛爾蘭民眾擁有決定權：根據新協議，北愛爾蘭議會每隔4年可以透過簡單多數決的投票，決定是否繼續實施有關當地的過渡安排。

（4）歐盟單一市場受到保護：北愛爾蘭繼續遵守歐盟在農業和貨物方面的規則，降低冒牌商品銷往法國、比利時、芬蘭等國的風險，令歐盟單一市場受到實際上的保護。

（5）約翰遜表示新脫歐協議可以獲得英國國會通過。

歐盟指新脫歐協議保護了歐盟的單一市場。圖為約翰遜9月13日參觀英國的一個市集。（Reuters）

約翰遜獲國會支持的３大挑戰

約翰遜自信新脫歐協議能夠獲國會下議院通過，但實際上是一個艱巨任務。

英國國會下議院650席中，除去議長、3名副議長以及7名愛爾蘭新芬黨成員，共有639名議員具有投票權。因此，約翰遜需要獲得至少320票支持，才可以令新協議得到國會通過。目前，保守黨擁有287席，而約翰遜還需要保證不會有保守黨議員倒戈。

（1）DUP將投反對票 約翰遜需拉攏更多支持

新協議未有給予北愛爾蘭民主統一黨（DUP）否決權，DUP已明確表示不接受新的脫歐協議。DUP發言人威爾遜（Sammy Wilson）18日表示，該黨10名議員會在19日投下反對票，並且會鼓勵其他國會議員反對約翰遜的脫歐協議。

在DUP的反對下，約翰遜現時需要爭取23名前保守黨員的支持，其中包括21名被約翰遜逐出黨的議員。不過，保守黨前檢察總長葛偉富（Dominic Grieve）、前教育大臣簡意寧（Justine Greening）、及前保守黨議員貝伯（Guto Bebb）已表示反對。

保守黨「歐洲研究小組」（European Research Group，ERG）的28票亦對約翰遜非常重要。儘管小組未明確表態，但是約翰遜要說服ERG支持一個由DUP反對的協議具有挑戰性。

北愛爾蘭民主統一黨明確表示會反對約翰遜的脫歐協議，圖為該黨黨魁范愛玲。（Reuters）

（2）工黨不認可新協議 欲提出全民公投

工黨領袖郝爾彬（Jeremy Corbyn）17日表示，約翰遜的脫歐協議比文翠珊的版本更差，認為該協議無法令國家團結，應該反對。

早於約翰遜與歐盟達成協議之前，工黨已經表示，將於19日就約翰遜的脫歐協議提出全民公投的修正案。惟新的脫歐協議通過全民公投後，工黨才會支持該協議。這意味着約翰遜將面臨更複雜的「戰役」。

（3）蘇格蘭民族黨要求重新大選

蘇格蘭民族黨（Scottish National Party，SNP）亦表示不會投票支持約翰遜的協議，並對新脫歐協議提交修正案，要求將脫歐期限延長至2020年1月31日，以重新舉行大選。

同時，有留歐派人士入稟蘇格蘭最高民事法院，要求以法律手段阻止約翰遜的脫歐協議的通過。