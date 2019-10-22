【英國脫歐】下議院再決戰　只有三天通過脫歐條例草案

英國脫歐期限只餘不足兩星期，當地政府接連遭受挫敗，國會下議院議長白高漢（John Bercow）10月21日更拒絕給予政府方便，不讓國會當天再表決新脫歐協議。英國政府雖已表示會按建議先就脫歐協議的有關立法舉行投票表決，但分析認為立法表決同樣充滿障礙。 歐盟會視這星期英國國會表決結果決定是否批准脫歐延期，緊接下來英國國會將發生什麼事？

國會在這星期將進入決戰狀態，為脫歐各事項作表決。（路透社）

只有三天的表決時間

如今英國政府的計劃，就是先讓國會表決《脫歐協議法案》（Withdrawal Agreement Bill），草案內容主要為脫歐協議產生法律效力，滿足英國脫歐後英國對歐盟公民權利的要求，並讓政府可就支付脫歐「分手費」作準備。

根據政府時間表，政府希望在三天時間內完成表決，22日國會將就草案二讀進行辯論並表決，23日提交委員會審理，並盼望在24日三讀通過。若然一切順利，條例將在25日送交上議院通過。

就時間表程序動議表決

不過完成立法過程並不輕鬆，首先根據規定如此重大的脫歐條例須預留21個國會工作天進行表決，因此政府需訂立時間表，在22日以「程序動議」形式進行表決，說明只需3天就能完成。

外界關注這項程序動議能否獲得通過，因條例是「影響英國脫歐後前路」的重要法律。假若程序遭否決，立法程序將會失效，連提交委員會審議機會也沒有。

有反對脫歐團體舉行示威，要求再次公投。（路透社）

議員可提出立法修訂

而即使立法程序通過二讀，在條例正式表決前，議員亦可就條例提出修訂案。目前已知道議員最可能提出的，包括要求脫歐表決以公投形式讓國民決定、及建立「全英國關稅同盟」，要求英國需跟隨北愛爾蘭留在歐盟關稅區。

修訂案需在24日前作出表決，讓條例可在下議院順利三讀通過。修訂的辯論將直接影響表決時間，一旦通過將打亂約翰遜政府的脫歐時間表。

歐盟會視這星期英國國會表決結果，決定是否批准脫歐延期，英國接下來每天的國會會議，都將備受注目。