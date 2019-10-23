【英國脫歐】延期脫歐似乎不可避免　今後局勢如何發展？

約翰遜政府提出的縮短立法程序的動議遭否決，意味與新脫歐協議的相關項目，都難以再提交至國會審議。英國脫歐限期即將在10月31日屆滿，但按目前狀況來看，延期脫歐似乎已不可避免。

加快脫歐程序動議遭否決，意味脫歐將難以快速通過，10月31日難以達成有協議脫歐。（Reuters）

脫歐立法暫停 延期不可避

10月22日英國國會下議院，通過了政府提出的脫歐協議法案二讀，但否決了縮短立法程序的動議。這意味着脫歐立法程序無法按政府時間表快速通過，約翰遜表示會暫停立法程序，並等待歐盟回覆是否同意延長脫歐期限。

歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）表示已建議歐盟成員國，同意押後脫歐。只要歐盟正式宣布同意英國延後脫歐，英國在10月31日的限期將會延長，延期脫歐似乎已不可避免。

歐洲理事會主席圖斯克已表示建議延長脫歐期限，這意味歐盟很可能會接受延期要求。（Getty Images）

提早大選掌握在工黨

英國首相府消息指出，若歐盟同意延期，約翰遜將會考慮提早大選。根據國會要求，約翰遜需得到國會三分之二支持才能解散國會提早大選，保守黨只佔下議院650席中的288席，若要提早大選保守黨必須取得佔244席的最大反對黨工黨的支持。

早在9月初時約翰遜就動議提早大選但遭工黨反對，理由是工黨首要任務是阻止無協議脫歐。若脫歐期限得以延長，一般相信對大選興致勃勃的工黨領袖郝爾彬不會反對。

工黨領袖郝爾彬自文翠珊政府以來不只一次要求大選，因此只要確保脫歐延期，工黨應會支持解散國會提早大選。（Getty Images）

提出不信任動議

同一時間，在野工黨亦可先對約翰遜提出不信任動議，再組成看守政府取代大選。但如此一來不信任動議便需得到保守黨的支持，且即使通過亦可以肯定保守黨不會容許郝爾彬成為看守政府，通過緊接的信任動議。

而除非有三者成立看守政府並通過信任動議，否則不信任動議通過14天後仍要提早大選。

第二次公投或成為未來大選議題

第二次公投相信將是大選中的一個重點議題，亦可能成為吸納留歐派選民支持的最有力承諾。目前不知道工黨會否把第二次公投放到選舉政綱，英國《衛報》報道指出，工黨內部對是否第二次公投一事仍出現分歧。

但需注意的是，第二次公投仍需獲得國會通過，由籌備至舉行亦需要相當時間。倫敦大學學院憲法小組專家表示，舉行第二次公投需要最少22個星期，這很可能代表脫歐需要再度延期。