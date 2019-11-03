日本突然取消2020年全國新英語考試　文科省大臣失言成導火線

日本政府突然宣布取消大學入學試中的全新「英語民間水平測試」，並稱要在重新審視考核機制後再推行。因距離入學試只有半年，突然取消考試令考生及學校帶來混亂，政府對事件公開致歉。

日本政府2017年就推行有關考試提出方案，至2020年實行前半年才宣告取消並延期，為不少考生及學校帶來混亂。（朝日電視影片截圖）

日本文部科學相萩生田光一11月1日舉行記者會，以「尚未成為有信心推薦給考生的系統」為由，宣布取消原定於2020年度的大學入學共通考試中，考核的英語民間水平測試。

萩生田表示會從新審視考核機制，期望在2024年再度推行。

新英語考試原目的是提高學生英語水平，透過採用傳統民間英語水平測試加入的寫作及口語部分，彌補傳統考試只集中閱讀及聆聽的不足。傳統民間英語水平測試包括國際常見的IELTS、TOEFL、日本國內提供的英語檢定協會TEAP等考試，由相關機構代為考核，成績供大學作為錄取新生的參考。

有批評指因考試由私人機構提供，或會造成不公平現象。特別在城市學生有關機構可以投放更多資源舉辦補習班，學生家庭也更能付擔學費，從而拉開在鄉郊讀書的學生距離。

文科省大臣失言成導火線

至10月文科省仍稱將繼續推行有關考試，但情況在近日急速轉壞。萩生田在24日接受電視節目訪問時，表示「鄉村學生若想考好成績應想辦法離鄉別井一兩次」，被批評歧視鄉郊學生若來非議，萩生田後表示撤回相關發言。

令人更訝異是文科省在11月1日突然宣布取消考試，《日本經濟新聞》報道，全國逾半公校及私校已在進行相關英語教學及考試準備，現在宣布取消會令學校及考生帶來混亂。已開班收生，準備提供考試的倍樂生教育（Benesse）表示對政府決定感到遺憾。

有意見指臨時取消考試的原因，是顧慮到10月先後辭職的兩名內閣成員，經濟產業大臣菅原一秀及法務大臣河井克行，分析認為英語考試若處理不當或會導致第三位內閣成員短時間內辭職。