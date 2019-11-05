李克強出席RCEP領導人會議　歡迎印度盡早加入協定

中國國務院總理李克強11月4日在泰國曼谷出席第三次區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）領導人會議。他指，中方願本著互諒互讓的精神，與各方一道，繼續協商解決與印度談判中面臨的問題，歡迎印度儘早加入到協定中來。

東盟十國以及韓國、日本、澳大利亞、新西蘭、印度等國家領導人出席會議。泰國總理巴育主持會議。

李克強在發言中表示，RCEP談判歷時7年，15個成員國整體上結束談判，也做出各方協商解決有關後續問題的安排，標誌世界上人口數量最多、成員結構最多元、發展潛力最大的東亞自貿區建設取得重大突破。談判最終充分照顧各方利益關切，體現參與方發展訴求最大公約數。

李克強形容，協定有利於地區國家在面臨經濟下行壓力背景下，加快區域經濟一體化進程，也有利於在保護主義抬頭的背景下，提振各國攜手抵御風險挑戰的預期。各方要一鼓作氣，在年底前完成少數遺留問題的磋商，盡快準備好可供簽署的完整法律文本，加快國內程序，確保協定在2020年RCEP領導人會議上正式簽署，讓談判成果儘早惠及各國人民。

新華社報道，各國領導人積極評價RCEP談判取得重大進展，一致認為當前形勢下，完成RCEP談判，有利於對外發出致力於構建開放型世界經濟、支持多邊貿易的信息，改善地區貿易和投資環境，推進貿易投資自由化便利化，幫助各國更好應對挑戰，增強地區未來發展潛力，造福地區各國人民。