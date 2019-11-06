中國往返日本航班創紀錄大增　超越韓國居首

在往返日本的航班方面，隨着中國重新從韓國手中奪回頭把交椅，如今每週往返中日兩國城市的航班數量已超過1,000架次。

共同社11月5日引述日本政府消息人士報道，中國各航空公司在10月27日開始實施的冬季時刻表中，來往日本航班大幅增加，總計一周錄得破紀錄的逾1,130個往返航班。這亦是中國航線一周往返航班首次超過1,000個，超越韓國各航空公司居於各國之首。

報道稱，與2019年3月開始的夏季時刻表相比，冬季罕有地增加230個以上往返航班，同時是中國2009年夏季時刻表以來再次由日本航線稱霸。

中國各航空公司對增加日本航班態度積極，日本政府消息人士強調：「將吸納中國人旺盛的訪日需求。」

日本國土交通省和中國民用航空局9月2日同意階段性放寬對中國航空公司成田起降航班的限制。此外還廢除了北京、上海飛往羽田、成田以外地方機場的航班數量限制。

共同社指出，中國往返日本航班大增，中日同意放寬限制措施是一大要因，此外亦受惠於日中關係有改善迹象，相信中國遊客或將進一步增加。

日本《每日新聞》早前報道，日本政府的目標是在2020年吸引海外遊客4,000萬人次，而來自中資航空公司的航班增量，或可彌補近來韓國航空公司在日韓關係惡化期間取消的一系列航班。

日本觀光局的數據顯示，2019年1至9月，中國赴日遊客累積達到740萬人次，按年增長14.8%。