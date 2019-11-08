中美貿易協議現變數 納瓦羅稱美願推遲12月對華徵新關税

美國白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）稱，作為第一階段貿易協議的組成部分，美國願意推遲原定於12月15日開始對中國加徵的關税。其他關税將在與中國的進一步協議談判中討論。

福克斯商業頻道（Fox Business）11月8日在社交媒體推特（Twitter）上發出上述推文。

另外，美國白宮發言人格里沙姆（Stephanie Grisham）11月8日表示，對於兩國達成某種協議是非常樂觀，但沒有提供更多詳情。她說，如中國與美國達成貿易協議，部分關税可以撤除。

11月7日，中國商務部新聞發言人高峰表示，第一階段會取消多少關税可根據第一階段協議的內容商定，這有利於穩定市場預期，有利於中美兩國經濟和世界經濟。

高峰稱，如果中美達成第一階段協議，應當根據協議的內容，同步等比率取消已加徵的關税，這是達成協議的重要條件。「中方對關税問題的立場是一貫明確的，貿易戰由加徵關税而起，也應由取消加徵關税而止。」

新加坡《聯合早報》11月7日報道稱，外界普遍認為，第一階段協議將包括美國承諾取消定12月15日對總值約1,560億美元的中國進口商品加徵關税，這些商品包括手機、筆記型電腦和玩具。

熟知談判情況的消息人士透露，中方一直要求美國總統特朗普（Donald Trump）取消更多於9月實施的關税，作為第一階段協議的一部分。

中方要求華盛頓取消9月1日起對價值約1,250億美元中國商品加徵的15％關税，並取消之前對約2,500億美元中國商品徵收的25％關税。

另據路透社11月7日報道，美國高官透露，由於中美對第一階段貿易協議的條款和地點的討論仍在繼續，因此特朗普和中國國家主席習近平簽署第一階段協議的日期可能推遲至12月。