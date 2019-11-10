【ISIS潛伏香港？】穆斯林印傭慘被洗腦　成極端組織「搖錢樹」

ISIS今年初失去在伊拉克和敘利亞領土，隨着「哈里發國」被毀，這個極端組織將目光轉向香港及新加坡等亞洲大城市：有流落異鄉的穆斯林婦女及家庭傭工被他們「洗腦」，更與「聖戰士」建立網上情緣，暗地協助恐怖分子。專家形容，她們有如極端組織的搖錢樹。

印傭成恐怖分子女友

印尼智庫衝突政策分析研究所（IPAC）研究員努蘭尼亞（Nava Nuraniyah）指出，這些印尼女傭大部分因離婚、負債、受無良雇主虐待，及因離鄉別井等原因，感到文化衝擊及創傷，以至容易受到網絡「洗腦」。

她們可能在Facebook或假日的社交聚會上，接觸到ISIS聯繫人。恐怖分子會與她們在網上建立關係，成為她們的「男朋友」，然後邀請她們加入Telegram等加密應用程式聊天室，為恐怖分子在海外協調、招聘或籌集資金，更有人更與聖戰士結婚。

專家指出，恐怖分子會在網上與女傭建立關係，成為她們的「男朋友」。（Getty Images）

新加坡當局9月以涉嫌參與資助恐怖主義活動罪名，拘捕3名印尼女家庭傭工，指她們公餘時間在網上推廣ISIS，並向海外激進分子捐款，當中有一人更準備前往敘利亞發動自殺式炸彈襲擊。IPAC指出，一名在港工作的印尼婦女，2015年返回西爪哇與武裝分子結婚；亦有一名來自爪哇省的36歲婦女在港為ISIS籌集資金。

IPAC在2015年至2017年間的調查指出，至少50名海外工作的印尼婦女被這些極端意識影響，當中43人在香港、4人在新加坡，3人在台灣；至少有12人曾試圖經香港到達敘利亞。

努蘭尼亞表示，她們收入穩定，會說英語，通常擁有廣泛的國際網絡，使她們成為激進分子理想的「捕食」目標，利用她們成為搖錢樹。這些激進分子只佔外地勞工的一少部分，但各地政府都密切留意有關情況，當發現有激進言論時，可能會採取行動將他們驅逐出境。