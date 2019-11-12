【澳洲大火】強風與高溫助長烈火　NASA衛星圖片證東岸全是煙霧

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澳洲兩大州份昆士蘭（Queensland）及新南威爾斯 （New South Wales）山火持續，預料11月12日會出現「災難級」的情況，勢成當地有史以來最大的大火威脅之一。美國太空總署（NASA）亦發放衛星照片，只見東岸地帶盡是一片白色煙霧，反映情況嚴重。

NASA在11月11日發放圖片，顯示澳洲大火的嚴重程度（NASA）

從圖片可見，布里斯班（Brisbane）、科夫斯港（Coffs Harbour）、麥夸里港（Port Macquarie）等地都遭到大片煙霧濃罩，煙霧向東飄散。

NASA指，圖片是由衛星Terra在11月11日拍攝，形容「強烈的西風令火焰都散開，把煙霧向海方向帶走幾百公里。」

自11月8日起，叢林大火焚燒新南威爾斯約97萬公頃土地。（Getty Images）

為何火勢如何猛烈？

高溫加上強風助長這次的火勢。當局11日將悉尼地區的天氣預測上調至「災難級」火災危險程度，同時預料12日的火災情況會非常嚴重。

今次是2009年引入新的火災危險等級（Fire Danger Ratings）以來，悉尼首次面臨的最高危險等級。

自11月8日起，叢林大火焚燒新南威爾斯約97萬公頃土地，破壞150間房屋。新南威爾士州（NSW）超過50處地方出現熊熊烈火。

當局敦促人們遠離叢林，在大火升級之前遷離家園，該州共關閉600多所學校。目前有約3000名消防人員出動或候命。

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