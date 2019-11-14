韓國正推進康京和訪美　討論韓日軍情協定

韓國外交部11月14日表示，韓國外長康京和或於下周訪問美國，與美方討論《韓日軍事情報保護協定》（GISOMIA）。韓聯社報道指，若康京和訪美成行，將闡明韓方的立場，以盡量減少終止該協定給韓美關係產生的負面影響。

韓國外長康京和下周或訪問美國，與美國討論《韓日軍事情報保護協定》。（Reuters）

韓聯社14日報道，韓國外交部正在推進康京和下周訪美會見美國高級別官員的方案。報道指出，美國近日加大對韓施壓力度，要求韓方續簽《韓日軍事情報保護協定》。

美國國務院主管亞太事務的助理國務卿史迪威（David Stilwell）、以及副助理國務卿納珀（David Stilwell）上周訪問韓國時，呼籲韓方續簽軍情協定。美軍高層，包括美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）、美國防部長埃斯珀（Mark Espe）等官員亦要求解決終止協定的問題。

報道稱，若康京和訪美成行，將闡明韓國政府終止協定是不得已的選擇，並強調其不會影響韓美關係。韓國政府決定終止軍情協定後，康京和曾與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）通話並說明韓方立場，蓬佩奧對此表示失望。

康京和亦正在積極考慮出席22至23日在日本舉行的二十國集團外長會議。若確定出席，她有可能同日本外相茂木敏充就軍情協定進行磋商。