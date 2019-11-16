斯里蘭卡總統大選投票開始　國家安全與對華關係成焦點

斯里蘭卡2019年4月經歷造成269人死亡的大型恐怖襲擊後，11月16日舉行總統大選，國家安全成為選舉期間的熱門議題。除此之外，對華關係與種族極端主義也成為焦點。

斯里蘭卡11月16日舉行總統大選（AP）

斯里蘭卡擁有2200萬人口，當中1600萬為合資格選民。每位選民可以從35名候選人當中揀選最多3人。選舉預計11月17日早上會有結果。

現任總統西里塞納（Maithripala Sirisena）未有爭取連任，這次選舉的兩個熱門，分別是前國防部長拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa），與現任房屋建設及文化事務部部長普雷馬達薩（Sajith Premadasa）。

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「親華派」候選人或上場

普遍認為主張徹底檢視國家安全政策的拉賈帕克薩勝算較高。拉賈帕克薩在哥哥馬欣達拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）2005年至2015年就任總統期間，擔任國防部部長一職。兩兄弟在位時曾擊敗「猛虎組織」（Tamil Tigers）結束內戰，受到主流僧伽羅人尊敬。不過二人在內戰期間及之後實施高壓管治手段，令少數民族擔心他們當政。

拉賈帕克薩也被視為「親華派」候選人，他的顧問9月表示，一旦拉賈帕克薩當選，將與中國「恢復關係」。

另外，在這次選舉投票期間，有一架載着穆斯林往票站的巴士遭不明人士開槍襲擊，巴士輪胎起火，幸事件中無人受傷。