魯比奧稱對多米尼加使用中國人臉識別技術失望　遭中國使館駁斥

中國駐多米尼加大使館11月16日發表聲明，駁斥美國參議員魯比奧（Marco Rubio）11月13日在Twitter上發表的言論。

聲明稱，魯比奧在Twitter上妄稱，對多米尼加使用中國人臉和車牌識別技術感到「失望」，數據將被中國政府掌握。媒體還稱，近日訪多米尼加的美國南方司令部司令法勒（Craig Faller）提醒多方留意「中國信息網絡技術風險」。對於這些無端指責和破壞中多友好互利合作的企圖，我們表示堅決反對，希望多米尼加政府和人民對其險惡用心引起警惕。

聲明中指出，護城市安全是世界各國面臨的共同挑戰，視像監控和人臉識別等技術的合法應用被許多國家包括美國的實踐證明是有效解決方法。中國在發展過程中，在應急安全管理領域積累了豐富的經驗，擁有先進的技術，提高了中國人民的安全感和生活質量，促進了經濟社會發展。

中方及其企業應邀在上述領域同許多國家開展了交流合作。在合作過程中，中方堅持相互尊重和公開透明原則，遵守當地法律法規，只負責按當地需求提供產品和技術，而不參與系統運營和管理，項目的所有信息和數據將保留在業主手中。

聲明強調，需要指出的是，美國政界和軍界的某些人，長期以來抱持冷戰思維和意識形態偏見，不遺餘力地向中國「潑髒水」，無中生有地炒作各種涉華議題，蠻橫干涉中國以及拉美和加勒比國家內政。中拉合作是雙方自主自願的選擇，是不可阻擋的歷史潮流。如果魯比奧之流對此感到失望的話，那我們相信他們不但會一次次失望，而且會徹底絕望。