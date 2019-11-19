美國驅逐艦與貨輪相撞　美軍士兵起訴船東索2.87億美元賠款

當一艘軍艦與民間船只發生碰撞後，如何判定雙方的責任呢？近日，美軍驅逐艦「菲茲傑拉德」號倖存士兵及死者家屬以違反航行規章為由，起訴日本船東索取2.87億美元。

美國《海軍時報》11月18日報道，就2017年美國阿利·伯克級導彈驅逐艦「菲茲傑拉德」號與菲律賓籍ACX「水晶」號相撞一事，7名溺亡海軍的家屬與40名受傷的海軍士兵聯合起訴了租用該貨輪的日本公司。

在提交給死者家屬和其他倖存者的兩份文件中，律師表示，日本郵船公司對2017年6月17日凌晨在日本海岸附近發生碰撞時，「水晶」號船員的疏忽大意負有責任。

家屬和海軍們在路易斯安那州東區地方法院提起訴訟，這起訴訟包含超過2.87億美元的損害賠償。

首席律師施洛斯（David Schloss）在給《海軍時報》的聲明中表示：「如果『水晶』號上的船員遵守國際航行準則，這場碰撞完全可以避免。然而『水晶』號船員至少違反了其中五條規定，也沒能遵守自己的常規命令。」

而在40名倖存者中，因為在碰撞中受到了身心傷害，已有11人已經或面臨從海軍退役。施洛斯說：「這些勇敢的海軍士兵中，許多人的職業生涯意外的中斷了，碰撞造成的後果導致他們因嚴重傷殘退伍」。

原告中包括最後一個逃離船艙的「菲茲傑拉德」號船員米德。今年早些時候他告訴《海軍時報》，自災難發生以來，他一直在和創傷後應激障礙以及作為倖存者的負罪感作鬥爭。

報道稱，美國海軍對撞船事件進行的公開調查，將事故根源之一歸咎於「水晶」號船員糟糕的航行技術。在「水晶」號與「菲茲傑拉德」號相撞前，「水晶」號船員通過望遠鏡看到了這艘軍艦，並通知了檢查雷達的二副，但他們都沒有通知船長這艘軍艦的存在和航線，「這違反了它自身的常規命令。」

與此同時，「水晶」號也沒有改變它的航向，或者聯繫「菲茲傑拉德」號，直到碰撞前三分鐘二副才亮起信號燈。而在碰撞前一分鐘，他才第二次點亮信號燈，並解除了自動駕駛開始進行緩慢的規避動作。碰撞造成「菲茲傑拉德」號右舷出現了一個大洞，海水迅速淹沒了船員睡覺的船艙。

《星條旗報》稱，當時「菲茲傑拉德」號上有近300名船員，大部分還在睡覺。在事故中死亡的7名士兵無人死於碰撞，都是由於海水湧入船艙造成溺亡。

2019年1月，「水晶」號的所有者同意向美國政府支付2700萬美元，以了結撞船事故的「潛在索賠」。和解協議指出，此次交易並非承認雙方有「任何責任、過失、違反職責或者不當行為」。

日本郵船公司的代表拒絕就即將開庭的訴訟置評，但表示該公司已全力配合撞船事故的調查。

值得一提的是，「菲茲傑拉德」號撞船事件發生兩個月後，另一艘阿利·伯克級導彈驅逐艦「約翰·S·麥凱恩」號在新加坡附近與郵輪相撞，造成10名海軍士兵死亡。