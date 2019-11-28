韓媒：中國派員挑戰世界知識產權組織領導人職位

韓國《朝鮮日報》11月28日報道，中國向世界知識產權組織（WIPO）總幹事競選發起挑戰。報道稱，這也令美國想方設法展開阻撓外交戰。

近年來美國從各方面炒作中國威脅論，企圖阻礙中國發展。（AP）

WIPO預定於2020年3月選出任期即將在2020年9月結束的WIPO現任秘書長高鋭（Francis Gauri）繼任者。截止目前，WIPO共接收7個國家的候選人申請。其中，中國向WIPO推薦了WIPO現任副總幹事的王彬穎。

中國外交部長王毅11月14日在致WIPO的推薦信中寫道，「作為創新和知識產權領域的領軍者，中國一直致力於培養知識產權的申請、保護和管理能力。一直以來為支持多邊主義和國際知識產權合作獻身的中國，將為世界知識產權事業做出貢獻。」

美國《外交政策》11月26日報道指出，此前美國一直指責中國 「竊取知識產權」並展開了阻撓行動。美國政府內部專家聲稱，由於中國竊取企業機密，美國每年的損失為500億美元，在此情況下，WIPO掌門人的位置不能交給中國。

報道稱，美國推舉新加坡知識產權機構一位領導，還接近友邦國家，要求「說服中國重新考慮參選，以擔任其他高層職務作為替代」。

但諷刺的是，中國現在正在生產很多知識產權。WIPO的數據顯示，中國2018年申請了約154萬件專利，佔全球申請數量的46%，幾乎是排名第二的美國的3倍。此外，中國2018年專利申請數量比2017年增加10%，而美國、日本等國家的專利申請則減少。2018年全世界96%的實用新型權、54%的設計權、51%的商標權都是由中國申請的。

《朝鮮日報》指出，曾經模仿韓國科技巨頭三星電子或美國科技公司蘋果（Apple Inc.）產品的中國，在人工智能（AI）、第五代移動通信（5G）技術等領域領先，成為了大力需要保護知識產權的國家。11月24日，中國政府還發布了《關於加強知識產權保護的指導意見》。

高鋭於2018年在接受澳洲媒體採訪時說，「中國在技術方面已經成為主要國家（major power），新的遊戲已經開始」。