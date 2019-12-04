美國官員暗示新徵税對象　揭特朗普打響全球關税戰信心何來

美國總統特朗普（Donald Trump）於12月2日表示，繼中國之後，美國還將對巴西、阿根廷、法國等國徵收關税，打響全球關税戰。在這一背景下，美國政府官員紛紛出面表態支持特朗普的舉動。

路透社12月3日報道，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）表示，「我們一直在同個別（汽車）企業進行協商，我們在這種談判中獲得了很好的利益」。他同時表示，不排除對進口汽車徵收關税。

這同羅斯11月時的發言截然相反。羅斯於11月曾在接受彭博社採訪時表示，「我們同歐盟（EU）、日本、韓國等主要汽車生產國進行了非常好的對話」，並表明特朗普政府沒有必要對進口汽車徵收關税。

美國商務部在宣布對進口汽車是否威脅國家安全展開調查後，截至11月中旬共進行為期6個月的內部討論，但商務部始終未公布最後結果。

韓國《朝鮮日報》12月4日報道指出，此時羅斯出面表態或預示進口汽車也將被納入徵税名單，特朗普選擇在此時向全球宣戰的目的令人困惑。

不過，美國副總統彭斯（Mike Pence）12月3日在接受霍士商業頻道（Fox Business）採訪時表達了對特朗普決定的支持。據彭斯透露，特朗普認為美國經濟在其同各國的貿易談判中是一個強有力的槓桿。

彭斯表示，「特朗普總統為了改變與各國的貿易關係，願意利用美國經濟及關税措施。在美國同中國、日本、法國等國持續進行貿易談判的情況下，總統的戰略對美國勞動者及美國經濟來說都非常有效」。

此外，彭斯還補充道，「總統今後也會利用美國經濟或關税措施，將美國勞動者及就業崗位放在首位，美國人可以對此充滿信心」。

特朗普政府於12月2日宣布考慮對24億美元法國產進口商品徵收關税，並對巴西及阿根廷鋼鋁產品「恢復」關税，令股市動盪。